Reichenbacher Lions: Weihnachts-Schnäppchen für den guten Zweck

Der Secondhand-Shop in der Innenstadt öffnet am Donnerstag zum Reichenbacher Weihnachtsmarkt.

Der Reichenbacher Lions-Club lädt spätentschlossene Geschenkekäufer pünktlich zur Eröffnung des Reichenbacher Weihnachtsmarktes in sein Pop-up Am Graben ein. Schnäppchenjäger haben am Donnerstag in der Zeit von 13 bis 18 Uhr die Möglichkeit, in dem Secondhand-Shop Modisches zum kleinen Preis zu kaufen - und dabei etwas für den guten Zweck...