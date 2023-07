Reichenbacher Orgelnacht lockt mit buntem Programm

Musik aus über drei Jahrhunderten, von Barock bis Pop, vokal oder instrumental und das in einer stimmungsvollen Atmosphäre, dazu wird am Freitag, von 20 bis 24 Uhr in die Reichenbacher Peter-Paul-Kirche eingeladen. Zum 17. Mal wird die Orgelnacht gefeiert. In diesem Jahr steht sie unter dem Motto „Festmusik 300“ – aus Anlass des...