Reichenbacher Revierförster geht in den Ruhestand

Nach über 40 Jahren in der Forstwirtschaft hängt Joachim Gorski die Uniform an den Nagel. Warum der Senior seinem 26-jährigen Nachfolger in einem Punkt bald nacheifern möchte.

Für den Reichenbacher Revierförster Joachim Gorski ruft nach mehr als 40 Jahren in der Forstwirtschaft der wohlverdiente Ruhestand. Am 30. Oktober ist sein letzter Arbeitstag. Bei einem Termin beim Reichenbacher Oberbürgermeister wird der 65-Jährige an diesem Tag seinen Nachfolger Dominik Feudel vorstellen. „Wir wollen auch die nächste...