Reichenbacher Selbsthilfegruppe: Tipps von Hausnotruf bis Pflege zu Hause

Am 24. Januar ist das nächste Treffen. Im Jahresprogramm warten nicht nur Vorträge, sondern auch Musikgenuss.

Dem Erfahrungsaustausch mit Menschen, die auch an Demenz Erkrankte pflegen, widmet sich am Mittwoch, 24. Januar, das erste Treffen der Selbsthilfegruppe „Angehörige und Betreuende von Menschen mit Demenz“ in diesem Jahr. Es findet, wie in der Regel auch die weiteren Treffen, 16 Uhr in der Begegnungsstätte am Nordhorner Platz in Reichenbach...