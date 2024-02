Reichenbach: Schlechtes Hören erhöht das Risiko für Demenz

In der Begegnungsstätte am Nordhorner Platz ist am Mittwoch ein Fachvortrag zum Thema schlechtes Hören zu erleben.

Das Thema „Demenz und neue Erkenntnisse zum Hören“ steht am Mittwoch, 28. Februar, 16 Uhr im Mittelpunkt des Treffens der Selbsthilfegruppe für Angehörige und Betreuende von Menschen mit Demenz in der Begegnungsstätte am Nordhorner Platz in Reichenbach. Es referiert Doreen Minnerop, Hörakustikmeisterin von Hörwelt Minnerop. „Neuere... Das Thema „Demenz und neue Erkenntnisse zum Hören“ steht am Mittwoch, 28. Februar, 16 Uhr im Mittelpunkt des Treffens der Selbsthilfegruppe für Angehörige und Betreuende von Menschen mit Demenz in der Begegnungsstätte am Nordhorner Platz in Reichenbach. Es referiert Doreen Minnerop, Hörakustikmeisterin von Hörwelt Minnerop. „Neuere...