Warum Verwirrtheitszustände keine Demenz sind

Die Selbsthilfegruppe für Angehörige und Betreuende von Menschen mit Demenz befasst sich am 25. Oktober in Reichenbach mit einem spannenden Thema.

Mit dem Thema „Verwirrtheitszustände – Unterschiede zur Demenz“ befasst sich die Selbsthilfegruppe für Angehörige und Betreuende von Menschen mit Demenz am Mittwoch, 25. Oktober, 16 Uhr in der Begegnungsstätte am Nordhorner Platz in Reichenbach. Bettina Kummer, Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie i. R. erläutert, was ein...