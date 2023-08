Reichenbacherin verliert Geld durch Whatsapp-Betrug

Die Masche mit dem Messenger-Dienst wird von Betrügern oft eingesetzt. Immer wieder finden sie Opfer, denen ihre Hilfsbereitschaft zum Verhängnis wird.

Eine 57 Jahre alte Frau aus Reichenbach ist von Betrügern um einen vierstelligen Geldbetrag gebracht worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, erhielt sie per Whatsapp eine Nachricht mit dem Text: „Hallo Mama, das ist meine neue Nummer.“ In der Überzeugung, dass ihre Tochter die Absenderin war, kommunizierte die 57-Jährige über die...