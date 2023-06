Reinigungsaktion am Oberreichenbacher Bach

Die Stadtverwaltung Reichenbach hat in dieser Woche mit Unterhaltungsarbeiten am Bachbett in Oberreichenbach begonnen. Dabei wird es nicht bleiben.

Reichenbach. In dieser Woche hat die Stadtverwaltung Reichenbach mit Arbeiten zur Unterhaltung des Bachbetts am Oberreichenbacher Bach begonnen. Im Uferbereich wird Wildwuchs beseitigt. Außerdem erfolgt das Beräumen von Sedimenten, teilte Rathaussprecherin Heike Keßler mit. Unterstützt wird der Bauhof dabei durch Technik des Reichenbacher Tiefbauunternehmens Safferthal.

"Wenn die Arbeiten in Oberreichenbach erledigt sind, geht es voraussichtlich Mitte Juni in Mylau weiter. Dort werden die Uferbereiche am Raumbach im Abschnitt Bahnhofstraße/Otto-Richter-Straße beräumt", teilt Stadtsprecherin Keßler mit.

Aufgrund der unwegsamen Gelände in den jeweiligen Bachabschnitten bedürften die Arbeiten eines großen personellen und technischen Aufwands. Instandsetzungs- und Instandhaltungsarbeiten an öffentlichen Bächen in Eigentum der Stadt, den sogenannten Gewässern zweiter Ordnung, gehören zu den Aufgabenbereichen des Bereiches Öffentliche Einrichtungen der Stadtverwaltung. Ziel der Bachbettreinigung ist eine gute Durchlässigkeit der Bäche für den Fall eines Starkregens. Die Arbeiten werden entsprechend des Zustandes der Gewässer und der Kapazitäten nach Möglichkeit in jedem Jahr ausgeführt. us