Renommierter Sushi-Chef arbeitet jetzt in Reichenbach

Neue Mannschaft, neue Speisekarte. Dort, wo bislang in der Albertistraße 3 in Reichenbach das CC2 Sushi seinen Sitz hatte, ist in dieser Woche das nagelneue Sakura Asian Dining & Sushi eröffnet worden. Neuer Inhaber ist Nguyen Thien Nam. Mit seinem dreiköpfigen Team und der Familie stemmte er den Umbau. „Über einen Monat war geschlossen. Wir...