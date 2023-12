Safetycar statt Tempo 200: Warum beim Heinsdorfer 16V-Renntrabant der Turbo nicht mehr zündet

Tuning-Ass Thomas Kupke tritt auf Rennstrecken künftig kürzer, bleibt aber mit seinen Youngtimer-Innovationen im Gespräch. Zu Besuch bei einem Ingenieur, dem die DDR zu klein war.

Das muss man erlebt haben. Wenn das 16V Racing-Team aus Heinsdorf mit seinem Trabi bei der Sachsen-Rallye an den Massen vorbeischoss, etwa auf dem dicht bevölkerten Stadtkurs in Zwickau. Für den Jubel an der Strecke hatten Johannes und Thomas Kupke natürlich kaum Augen und Ohren - Vater und Sohn waren wie so oft im Temporausch.