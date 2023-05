Schausteller erhalten Preisnachlass

Plauen.

Für das traditionsreichste Plauener Volksfest, das Vogelschießen, erhalten Schausteller in diesem Jahr einen Rabatt von 35 Prozent auf ihre Standmiete auf dem Festplatz vor der Festhalle. Das hat der Stadtrat beschlossen. Wie Kulturbürgermeister Tobias Kämpf (CDU) sagte, sei die Situation der Schausteller nach der Pandemie und aktuellen Preissteigerungen derart prekär, dass sie fernbleiben könnten. Eine Umlage der Kosten auf Besucher könne zeitgleich aber das Aus des Festes bedeuten. "Durch den Rabatt würde die Stadt nach aktueller Planung zwar rund 4300 Euro weniger einnehmen", so Kämpf. Aber mit dem Preisnachlass könnten auch zusätzliche Geschäfte gewonnen werden. Das Fest eröffnet am Freitag vor Pfingsten, 26. Mai, um 18 Uhr. (cbo)