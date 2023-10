Simson-Moped in Reichenbach gestohlen

Das graue Zweirad mit bunten Speichen verschwand am Donnerstag zwischen 17 und 21 Uhr von der Liebaustraße.

Ein Simson-Mokick S 51 ist am Donnerstag in Reichenbach gestohlen worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde das graue Zweirad gegen 17 Uhr an der Liebaustraße abgestellt und mit einem Schloss am Geländer gesichert. Gegen 21 Uhr sei bemerkt worden, dass es gestohlen wurde. Das Moped hat das Kennzeichen 947 HAU, bunte Speichen und einen...