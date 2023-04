Sinfoniekonzert mit romantischen Werken

Reichenbach.

Zwei Klassiker der romantischen Konzertliteratur sind am Mittwoch in Neuberinhaus Reichenbach sowie am Freitag in der Vogtlandhalle Greiz Bestandteil des 8. Sinfoniekonzert der Vogtland-Philharmonie. Beginn ist jeweils 19.30 Uhr. Zur Aufführung kommen Richard Wagners Siegfried-Idyll, das er seiner Frau Cosima 1870 als "sinfonischen Geburtstagsgruß" widmete, sowie Felix Mendelssohn Bartholdys "Italienische" Sinfonie in A-Dur. Außerdem erklingt das Flötenkonzert von Jacques Iberts. Solist ist der gebürtige Italiener Tommaso Pratola, Dirigent Dorian Keilhack. Eine Konzerteinführung mit Michael Pauser findet 18.45 Uhr statt. (us)