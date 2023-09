Sprengkörper zersplittert Autoglas und Solaranlage: Wer war Zeuge der Explosion in Mylau?

Ärgerlich für zwei Auto-Besitzer und einen Hauseigentümer: Deren Hab und Gut wird durch eine mutwilligen Sprengstoff-Attacke beschädigt.

Die Frontscheiben eines Opels und eines VWs sowie das Glas einiger auf einem Hausgiebel befestigten Solarplatten sind Samstagabend beschädigt worden. Herbeigeführt wurden die Glasschäden durch einen Sprengkörper. Der oder die Täter haben einen solchen in Mylau „Am Schleusentor“ detonieren lassen. Was die Täter am Ort des Geschehens...