Steffen Stumpe neuer Vize-Chef

Netzschkau.

Steffen Stumpe ist mit sofortiger Wirkung als stellvertretender Geschäftsführer des Abwasserzweckverbandes (AZV) Reichenbacher Land bestellt worden. Das hat die Verbandsversammlung am Dienstag beschlossen. Stumpe ist seit 2003 im AZV in der Buchhaltung tätig. Zugleich wurde Matthias Röseler mit sofortiger Wirkung als stellvertretender Geschäftsführer abbestellt. Hintergrund ist, dass der langjährige Anlagenleiter zum 31. August diesen Jahres aus dem Verband ausscheidet und damit strukturelle Veränderungen erforderlich sind. Dem AZV gehören die Städte Reichenbach und Netzschkau sowie die Gemeinde Limbach an. (gb)