Stolpersteintour in Reichenbach gedenkt jüdischer Opfer

Anlass bildet der 85. Jahrestag der Reichspogromnacht. Schüler des Goethe-Gymnasiums arbeiten am 9. November das Thema auf.

Am Donnerstag, 9. November, erinnert in Reichenbach eine Stolpersteintour an die Opfer der Reichspogromnacht vor 85 Jahren. Die Aufarbeitung des Themas übernehmen diesmal Schüler des Goethe-Gymnasiums. Die Tour startet 11.15 Uhr vorm Rathaus, wo Oberbürgermeister Henry Ruß (Die Linke) die Schüler erwartet. In drei Teams geht es zu den neun...