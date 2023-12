Sturm aufs Neuberinhaus: Wer hat das Reichenbacher Wimmelbild gemalt?

Ein Reichenbacher will dem vergessenen Künstler ein Gesicht geben und hat dafür sogar Kontakt mit Astronaut Ulf Merbold aufgenommen. Eine Spurensuche.

Ganz so wie bei dem unbekannten Künstler Banksy ist es nicht. Dennoch wissen nur ganz wenige Besucher des Neuberinhauses, wer das seit Jahr und Tag in der oberen Etage hängende Wimmelbild gemalt hat. Es zeigt im Cartoon-Stil die Reichenbacher Gesellschaft im Kampf um die besten Plätze in eben jenem Neuberinhaus – und zwar 1950 und damit ein...