Tageseinnahmen von Grilhähnchen-Ständen: Dieb schlägt in Reichenbach zweimal zu

Auf die Tageseinnahme von Grillhähnchen-Verkäufern in Reichenbach haben es derzeit Unbekannte abgesehen. Am Freitag, gegen 18 Uhr gelang einem Mann laut Polizei der Versuch am Grillhähnchen-Mobil auf einem Parkplatz an der Rodewischer Straße. Während der Fahrer eines Mobils Kisten verlud, stahl eine Person das Geld. Ein Versuch am Dienstag,...