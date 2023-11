Turnhalle Rotschau: Bei Ortstermin nach Lösung gesucht

Ballsport im Objekt soll in Zukunft wieder möglich sein. Ohne Flickschusterei. Im Januar weiß man mehr.

Am Dienstag, 9 Uhr hat in der Rotschauer Turnhalle der mit Spannung erwartete Ortstermin stattgefunden. Ziel war, eine Lösung für den wegen Baumängeln verbotenen Ballsport zu finden. Denn seit Anfang Oktober gucken die Fußballer und Volleyballer der SG Rotschau in die Röhre. An der Ortsbegehung nahmen Vertreter der Prüffirma Thüringer...