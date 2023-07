Unfolkkommen heißt auch in Reichenbach nicht unvollkommen

Vergangene Woche haben die beiden Straßenmusiker von Unfolkkommen beim Rudolstadt-Festival begeistert. Am Freitagabend sind sie in Gündels Kulturstall im Reichenbacher Ortsteil Rotschau zu Gast. Alte deutsche und sächsische Gesellenlieder in einer erfrischend und lustigen Art und Weise stehen auf dem Programm. Im Gepäck haben die Musiker auch...