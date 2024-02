Versicherungsbüro in Reichenbach überfallen: Was über den Täter bekannt ist

Mit einem beherzten Sprung aus dem Fenster konnte sich das Opfer retten. Es ist der zweite Raubüberfall binnen zwei Wochen in der Bahnhofstraße. Die Polizei sucht Zeugen.

Über eine versuchte räuberische Erpressung in Reichenbach hat am Dienstag die Polizei informiert. Demnach überfiel ein Unbekannter am Montagvormittag ein Büro in der Bahnhofstraße. Wie „Freie Presse“ in Erfahrung brachte, handelte es sich um das Kundendienstbüro der HUK Coburg von Dominik Lottes (42) in der Bahnhofstraße 16.