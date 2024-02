Filmreifer Überfall in der Reichenbacher Bahnhofstraße: Zeugen für versuchte räuberische Erpressung gesucht

Am Montagvormittag konnte sich ein 42-Jähriger nur mit einem Sprung durchs Bürofenster vor einem unbekannten Angreifer retten

Reichenbach.

Ein filmreifer Überfall hat sich am Montag in der Reichenbacher Bahnhofstraße ereignet. Wie die Polizei mitteilte, sei um 11.20 Uhr ein Unbekannter in ein Büro eingedrungen und habe einen 42-jährigen Mann zur Herausgabe von Geld aufgefordert. Jener flüchtete über ein offenes Fenster und verschloss das Büro von außen. Der Unbekannte merkte das jedoch und suchte ebenso übers Fenster das Weite. Details zu dem Fall gab die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht heraus. Beschrieben wird der Erpresser so: 20 bis 30 Jahre alt, 1,80 Meter groß, Drei-Tage-Bart mit Tuch über dem Mund. Bekleidet war er mit einem schwarzen Kapuzenoberteil. Wer kann Angaben zu dem Mann machen? Telefon Revier Auerbach: 03744 2550. (sasch)