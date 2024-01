Vogtländer feiern mit Radiomoderatoren-Duo Uwe Fischer und Katja Möckel im Reichenbacher Neuberinhaus

Der Radiosender Hitradio RTL hat mit seiner Disco-Nacht im Reichenbacher Neuberinhaus den Nerv eines reiferen Publikums getroffen. Manche kamen von weither, um ihre Kult-Moderatoren zu erleben.

Rund 950 Besucher waren bei der mit Ramba Zamba in der Pampa und Hits der 80er und 90er angekündigten Party mit Katja Möckel und Uwe Fischer am Samstag im Reichenbacher Neuberinhaus. Männer mit T-Shirts voller Bilder von Sandmännchen, Fuchs und Elster oder dem Aufdruck „Im Osten geboren“, mit Jeans, die man auch in den 80ern oder 90ern...