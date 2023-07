Vogtlandbahn in Neumark hat neuen Chef

Der Aufsichtsrat der Netinera Deutschland GmbH hat in seiner Sitzung am Mittwoch in Berlin Fabrizio Favara zum neuen Geschäftsführer des Unternehmens bestellt. Der 48-jährige Italiener tritt die Nachfolge von Jost Knebel an, der elf Jahre an der Spitze des Unternehmens stand. Damit ist Fabrizio Favara auch für die Vogtlandbahn in Neumark...