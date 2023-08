Vortrag beleuchtet bis in Gegenwart reichende Folgen eines Bombenangriffes von 1945 auf Reichenbacher Kirche

Einen Vortrag über die Instandsetzung von Dach und Tragwerk der Trinitatiskirche organisiert der vogtländische Verein Aqua et Natura am Dienstag, ab 17 Uhr, in dem Gotteshaus. Christian Hofmann beleuchtet den Hintergrund des Schadens an der Kirche, letztendlich Folgeschäden des anglo-amerikanischen Luftangriffes vom 21. März 1945. Durch den...