Vortrag über und „Tag der offenen Tür“ am Neuberinhaus, dem früheren Kaiserhof von Reichenbach

Die Veranstaltungen gehören zu den Angeboten aus Anlass des 125-jährigen Bestehen des Kulturhauses.

Ein Vortag zur Geschichte des Neuberinhauses findet am Mittwoch, den 13. September in dem Gebäude statt. Er wird ab 19 Uhr vom ehemaligen Leiter des Neuberinhauses Wolfgang Richter gehalten. Die Geschichte des Hauses begann am 15. Oktober 1898 mit der Eröffnung des neu gebauten Concert-, Theater- und Ballhauses mit Restauration mit dem Namen...