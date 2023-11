Warum ein Mylauer keinen Gratis-Anschluss fürs Turbo-Internet bekommt

Wolfgang Böhm vor seinem Haus Am Hundshübel in Mylau. Inzwischen ist der Anschlussgraben durchgezogen und wieder verfüllt, einen Breitband-Abzweig zu seinem Haus gibt es nicht. Und damit auch keinen neuen Elt-Anschluss, der im Zuge der Bauarbeiten in dem Viertel für die anderen Anlieger auch vorgenommen wurde. Bild: Gerd Möckel