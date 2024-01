Warum es in Lengenfeld riesen Applaus für ein Adorfer Faschings-Paar gibt

Kurz vor dem Saisonstart war die Aufregung beim Lengenfelder Carneval Club groß. Der „Fasching im Weltall“ war in Gefahr - doch eine Stellenanzeige sorgte für ein Wunder.

Der Lengenfelder Carneval Club hat sich für das erfolgreiche Verfassen von Stellenanzeigen empfohlen. Das ist ein Fazit der wohl in Rekordzeit geglückten Suche des LCC nach einem neuen Prinzenpaar - kurz vor dem Start der fünften Jahreszeit am Samstag im Schützenhaus hatte das am 11. November gekürte Prinzenpaar aus persönlichen Gründen...