Warum sich Blaualgen im Greizer Schlosssee stark vermehren

Der See im Fürstlich Greizer Park ist vermutlich von Blaualgen befallen. Darauf deuten Schlieren und eine blaumilchige Färbung an der Wasseroberfläche hin. Die örtliche Feuerwehr und der Gefahrgutzug des Landkreises waren am Wochenende am See, nachdem die auffälligen Veränderungen gemeldet worden waren. Es wurden Proben entnommen. Bis die...