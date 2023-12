Weihnachtsmarkt lädt nach Mylau ein

Für eine angenehme Stimmung sorgen viele Feuerstellen. Und der Weihnachtsmann hat sich angekündigt.

Weihnachtlich geht es am Freitag und Samstag, den 15. und 16. Dezember auch in Mylau zu. Dann steigt jeweils ab 17 Uhr der 5. Mylauer Weihnachtsmarkt an der Netzschkauer Straße 14/16. Für den Samstag hat sich der Weihnachtsmann angekündigt. Er bringt kleine Überraschungen für die Kinder mit. Ab 18 Uhr spielen die Buchwalder Jagdhornbläser....