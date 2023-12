Weißensander Weihnacht: Welche Zutaten den kleinsten Weihnachtsmarkt des Vogtlands besonders machen

Das Dorf ist bei Sportlern bekannt für seinen Fußballplatz unter der A 72. Und bei Kennern für das, was es am Samstag an den zwei Buden gibt.

Wenn am Vortag eines Weihnachtsmarktes noch nichts geschmückt wäre, würden in vielen Städten der Region die Alarmglocken schrillen. In Weißensand ticken die Uhren da anders. Der kleinste Weihnachtsmarkt des Vogtlands ist in ein paar Stunden auf - und tags darauf wieder abgebaut.