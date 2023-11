Wie 400 Euro aus Reichenbach helfen, die Plauener Babyklappe offen zu halten

Der Verein Alter Reitstall Reichenbach unterstützt den Plauener Verein Karo - und bereitet damit auch Kindern eine Freude, die sonst nichts zu lachen haben.

Der Kindersachenflohmarkt jüngst im Alten Reichenbacher Reitstall war eine runde Sache. Der Markt mit Artikeln verschiedener Anbieter in dem historischen Gebäude am unteren Bahnhof war gut frequentiert. Und auch das Imbiss-Angebot in Regie des gleichnamigen Vereins war nach dem Geschmack der Gäste. Davon und von einer ebenfalls vom Alten...