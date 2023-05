Yogev Shetrit tritt diesmal im Duo auf

Neumark.

Zu einem "Konzert zum Zuhören, Mitmachen und Staunen - Shabatt Schalom & Schönes Wochenende" mit anschließender Shabatt-Feier laden Autorin Petra Steps, die Kirchgemeinde und die Oberschule Neumark für Freitag in die Kirche Neumark ein. Zu erleben sind ab 18.30 Uhr der Musikpädagoge, Drummer, Komponist und Produzent Yogev Shetrit aus Israel und die seit zwei Jahren in Eich lebende litauische Sängerin, Pädagogin und Komponistin Akvile Kalinaite-Kaufmann. Auch bei ihrem dritten gemeinsamen Konzert bieten beide eine Mischung aus Jazz, Soul und Pop. Shetrit hatte im Vorjahr in der Oberschule die Schüler mit einem Drum & Bass-Konzert von den Sitzen gerissen. Die Veranstaltung wird aus dem Bundesprogramm "Demokratie leben! - Demokratieförderung, Vielfaltgestaltung und Extremismusprävention" gefördert. (gem)