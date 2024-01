Zwei Postbriefkästen in Reichenbach gesprengt

Bei dem Vorfall wurden auch viele Briefe vernichtet. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Vermutlich mit Böllern haben Unbekannte am frühen Sonntagmorgen in Reichenbach zwei Postbriefkästen zerstört. Wie die Polizei am Montag mitteilte, geschah dies in der Zeit von 1.15 bis 1.30 Uhr an der Oberreichenbacher Straße sowie am Windmühlenweg im Ortsteil Brunn. Viele der eingeworfenen Briefe wurden vernichtet, Polizeibeamte sammelten...