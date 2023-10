Liebe Leserinnen und Leser,

"Auf einer begrenzten Erde ist grenzenloses Wachstum nicht möglich", warnte der Club of Rome vor einem halben Jahrhundert. 2015 einigten sich 195 Staaten im Pariser Klimaabkommen darauf, die Erde vor zu großer Erwärmung zu schützen. Dass das noch gelingt, ist zunehmend umstritten. Die einen zweifeln an den Methoden, den anderen geht alles viel, viel zu langsam. Der größte Druck kommt aus der jüngeren Generation. Seit 2018 sorgt die Bewegung "Fridays for Future" auch in Deutschland mit Protesten und "Klimastreiks" für Aufsehen. Eine offizielle Führung gibt es nicht, aber eine Galionsfigur: die Hamburger Aktivistin Luisa Neubauer.

Wann? Dienstag, 17. Oktober 2023, 18.00 - ca. 19.30 Uhr

Wo? Carlowitz Congresscenter Chemnitz, Theaterstraße 3, 09111 Chemnitz

Thema: "Klima-Krise. Sind wir bereit, die Welt zu retten?"

Anmeldungen für eine Vor-Ort-Teilnahme über folgenden Link oder telefonisch unter 0371 278 550109 möglich.

Hier geht's zur Anmeldung!

Bitte beachten Sie unsere begrenzte Platzkapazität. Ihre Teilnahmebestätigung wird Ihnen nach erfolgreicher Anmeldung automatisch per E-Mail zugeschickt.

Wir freuen uns auf eine spannende Diskussion.

Ihre Freie Presse