Chemnitz: Universität lädt zu ihren Weihnachtsvorlesungen ein

Im Universitätsteil Straße der Nationen 62 findet am Freitag um 16 Uhr der Auftakt der diesjährigen Weihnachtsvorlesungen der Technischen Universität statt. Professor Robert Kretschmer und sein Team vom Institut für Chemie folgen dem Motto "Weihnachtszauber im Chemielabor: Ein funkelnder Rückblick auf die chemischen Highlights des Jahres". Die Weihnachtsvorlesungen der Physiker folgen am 21. Dezember: Professor Ulrich Schwarz und Dr. Herbert Schletter (rechts, mit Dr. Thomas Franke bei einer früheren Weihnachtsvorlesung) beleuchten diesmal das ihnen von Loriot in die Wiege gelegte Thema "Wenn ich in die Geige bliese" und bringen manches Kuriosum zum Klingen. Aufgrund der großen Nachfrage wird die Vorlesung im Hörsaal- und Seminargebäude, Reichenhainer Straße 90, zweimal angeboten: um 15 Uhr und um 17.30 Uhr. Ebenfalls am 21. Dezember im Hörsaal N114 des Hörsaal- und Seminargebäudes, Reichenhainer Straße 90, findet um 17.15 Uhr die Weihnachtsvorlesung der Fakultät für Mathematik statt. Professor Martin Stoll verrät, worum es geht: "Komplexe Netzwerke beschreiben Interaktionen auf Tiktok und Instagram, sie finden sich auch in Biologie, Chemie und Wirtschaft. Wir beleuchten Modelle, reale Beispiele und die Stadt Chemnitz." Alle Weihnachtsvorlesungen sind öffentlich, der Eintritt ist frei. (gp)

