Ole Lehmann lädt zur Reichenbacher Lachnacht

Ein Mix aus Kabarett und Comedy wird am Freitag im Neuberinhaus geboten. Die Moderation des Abends übernimmt der gut gelaunte Ole Lehmann (Foto), der vor über 30 Jahren seine Comedy-Karriere im gerade eröffneten Quatsch-Comedy-Club in Hamburg startete und nun noch einmal seine lustigsten Comedy-Nummern aus dem Schrank holt, entstaubt und im neuen Glanz auf die Bühne bringt. Dabei wird es schwierig, aus der Vielzahl dieser Nummern die besten rauszusuchen. Wird es die Stadionhupe, die wieder Spaß in den Alltag bringen soll oder die schreienden Animateure im Ferienclub? Kommt noch einmal das fröhliche Spionage-Telefonat beim Pizzaboten oder doch lieber die lustigen Ansagen der Zugschaffner? Spricht Ole über das Privatleben von Darth Vader oder über den glitzernden Vampir bei Twilight? Keiner weiß es, nicht einmal Ole selbst. (fp)

Reichenbach Neuberinhaus, Tickets gibt es in den "Freie Presse"-Shops, Weinholdstraße 7, Fr 19.30 Uhr