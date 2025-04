Zwickau 5 min.

Tatort im Arbeiter und Bauernstaat: Der Bezirk Karl-Marx-Stadt

In 107 Folgen "Akte Westsachsen" waren Straftaten aus DDR-Zeiten in der Minderheit. Dabei war es auch in Region Zwickau nicht so friedlich, wie das die SED-Genossen in Berlin gern gehabt hätten. Die Palette der Straftaten reicht von Diebstahl und Brandstiftung über Kuppelei und Verkehrsdelikte bis zu Vergewaltigung, Mord und Totschlag.