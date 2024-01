15 Teilnehmer wetteifern um Kinder- und Jugend-Musikpreis in Meerane

Morgens wird ab 9 Uhr musiziert, die Preisträger dürfen am Nachmittag in der Stadthalle auf die Bühne.

Meerane.

Der Wettbewerb um den Meeraner Kinder- und Jugend-Musikpreis hat einen festen Platz im kulturellen Leben der Stadt. Am Samstag startet er um 9 Uhr unter der Schirmherrschaft des Meeraner Bürgermeisters Jörg Schmeißer (parteilos) in der Meeraner Stadthalle seine Neuauflage. Zur Teilnahme am 22. Ausscheid waren alle Kinder und Jugendlichen bis 20 Jahre in Westsachsen und Ostthüringen aufgerufen, die eine musikalische Ausbildung in einer Musikschule, einem Musikverein oder Privatunterricht erhalten. Es haben sich 15 Teilnehmer aus Sachsen und Thüringen angemeldet. Das Preisträgerkonzert findet um 17 Uhr im Großen Saal der Stadthalle statt. Zum Wettbewerb und Konzert mit Prämierung sind Interessierte und Gäste eingeladen. Der Eintritt ist frei. (agm)