Abriss: Das Schicksal dieses Glauchauer Hauses ist besiegelt

Für etwa 100.000 Euro soll das Gebäude an der Hoffnung 57 abgerissen werden. Ob das Geld reicht, ist jedoch unklar.

Der Abriss des maroden Gebäudes an der Hoffnung 57 in Glauchau ist beschlossene Sache. Der Technische Ausschuss hat einmütig zugestimmt, das Haus abbrechen zu lassen und das Areal zunächst zu begrünen. Im hinteren Bereich des Grundstücks, das bis an die Dr.-Walther-Hüttel-Straße heranreicht, sollen die Bäume stehen bleiben.