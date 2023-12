Ärger auf der Eisbahn in Glauchau: Polizei und Rettungsdienst waren am Sonntagabend im Einsatz

Personen mit Straßenschuhen haben die Eisfläche verschmutzt. Als sie von anderen Besuchern angesprochen wurden, kam es zu Schlägen und Beleidigungen. Was zu dem Vorfall bisher bekannt ist.

Ein Einsatz von Polizei und Rettungsdienst hat am Sonntagabend für Aufsehen an der Eisbahn auf dem Schlossplatz in Glauchau gesorgt. Dort war es noch während des Weihnachtsmarktes, zu dem Tausende Besucher in Innenstadt und Schlosspark strömten, zu einer Auseinandersetzung zwischen Kindern und Jugendlichen gekommen.