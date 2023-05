Ärgernis: Fußweg in Glauchau endet am Gittertor

Seit vielen Jahren gibt es am Parkplatz des Gewerbehofs an der Auestraße einen Fußweg, der nach wenigen Metern im Nirgendwo aufhört. Kann nun der neue Bürgerhaushalt in Glauchau Abhilfe schaffen?

Der kurze Fußweg ist Günter Siegel schon lange ein Dorn im Auge. Der Weg beginnt an der Auestraße, genauer gesagt direkt neben dem Parkplatz des dortigen Gewerbezentrums. Er verläuft einige Meter entlang der Zwickauer Mulde und endet plötzlich an einem Gitter. "Der Weg sollte flussaufwärts bis zur Holzbrücke an der Wehrdigtschule fortgeführt... Der kurze Fußweg ist Günter Siegel schon lange ein Dorn im Auge. Der Weg beginnt an der Auestraße, genauer gesagt direkt neben dem Parkplatz des dortigen Gewerbezentrums. Er verläuft einige Meter entlang der Zwickauer Mulde und endet plötzlich an einem Gitter. "Der Weg sollte flussaufwärts bis zur Holzbrücke an der Wehrdigtschule fortgeführt...