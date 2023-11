Aus nach 85 Jahren: Warum die Neue Apotheke in Meerane schließt

Das Crimmitschauer Viertel verliert nach einer alteingesessenen Bäckerei ein weiteres Traditionsgeschäft. Mitarbeiterin Julia Punzet spricht über einen emotionalen Abschied und besorgte Patienten.

Regale und Schränke in der Neuen Apotheke in Meerane haben sich schnell geleert. Mitarbeiter Julia Punzet verpackt die verbliebenen Medikamente und Drogerieartikel. Statt Kunden, die Rezepte einlösen, klingeln an der Tür nun Fahrer, die Kisten und Kartons abholen. Seit Anfang des Monats bleibt die Neue Apotheke geschlossen. Ein einschneidendes...