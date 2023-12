Auswärtsspiel beim Weihnachtsmarkt: Warum junge Leute aus Waldenburg erstmals Glühwein in Glauchau ausschenken

Die Glühwein-Hütte, die in der Töpferstadt gefehlt hat, steht am Wochenende im Schlosspark in Glauchau. Die Jugendclub-Mitglieder bieten acht verschiedene Glühwein-Sorten an. Zu welchem Preis?

Sie war ein fester Bestandteil auf den Weihnachtsmärkten in Waldenburg: Die Glühwein-Hütte des Jugendclubs aus dem Ortsteil Schwaben die beiu der Schlossweihnacht und beim Adventszauber betrieben wurde. „Das war für uns immer ein fester Termin und eine sichere Einnahmequelle“, sagt Jugendclub-Vorstandschef Danny Schumann. Er und seine... Sie war ein fester Bestandteil auf den Weihnachtsmärkten in Waldenburg: Die Glühwein-Hütte des Jugendclubs aus dem Ortsteil Schwaben die beiu der Schlossweihnacht und beim Adventszauber betrieben wurde. „Das war für uns immer ein fester Termin und eine sichere Einnahmequelle“, sagt Jugendclub-Vorstandschef Danny Schumann. Er und seine...