Auszeichnung als „Gästeliebling“: Gute Bewertungen im Internet machen Landgasthof Voigtlaide aus Glauchau zum Preisträger

Monteure sorgen unter der Woche für eine gute Auslastung. Gäste von Familienfeiern und Hochzeiten übernachten an den Wochenenden. Dazu kommen Urlauber, die einerseits die dörfliche Ruhe und andererseits die gute Erreichbarkeit von Zielen in Dresden und Leipzig schätzen. Der Landgasthof Voigtlaide in Glauchau konzentriert sich nicht nur auf...