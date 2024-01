Wo Kanzler Scholz das Geld in die Mülltonne wirft: 15.000 Menschen beim Straßenfasching in Meerane

Mehr als 1100 Faschingsnarren zogen am Samstag durch Meerane. Schräge Kostüme, ungewöhnliche Wagen und ein bisschen Politik-Satire: Bilder und Videos vom großen Umzug 2024 gibt's im "Freie Presse"-Blog.

Meerane. Eine Stadt im Ausnahmezustand. Drei Stunden waren die Narren beim 30. Straßenfasching in Meerane unterwegs - auf einem Wagen sogar gemeinsam mit einer Olaf-Scholz-Figur. Teilnehmer und Besucher haben bei strahlendem Sonnenschein mit viel Konfetti, guter Laune und flotter Musik gefeiert. Ohne Zwischenfälle auf der 1,6 Kilometer langen Strecke. Es gibt auch eine erste Schätzung zur Besucherzahl. Der Ticker zum Nachlesen.

Blog vom Straßenfasching in Meerane

Sieben Tipps für Besucher, damit es ein perfekter Faschings-Tag wird

Was in den Rucksack gehört, wo es die Top-Plätze gibt, wie Familien mit kleinen Kindern den Umzug genießen können und was zu Hause bereitgestellt werden muss - die "Freie Presse" gibt hier einen Überblick.

Lunchpaket und Konfetti in den Rucksack

Vorbereitung: Kekse und Knabberzeug gehören ins Lunchpaket. Das lässt sich - vor allem von Familien - auch mit Obst und Gemüsesticks füllen. Da es entlang der Strecke nur ganz wenige Verpflegungsstellen gibt, auch an die Getränke denken. Bei gemeldeten Temperaturen von sieben Grad Celsius bietet sich eine Thermoskanne an - gefüllt mit Tee, Glühwein oder Grog. Wichtig: Für die Umzugsstrecke und den Festplatz an der Karl-Heinz-Freiberger-Halle gilt ein Glasverbot. Bier-, Sekt- und Weinflaschen sollen zu Hause gelassen werden, appellieren die "Pflasterköppe". Was dagegen in keinem Rucksack fehlen darf: Papierschlangen und (notfalls selbst hergestelltes) Konfetti. Das darf dann auch mal in den Haaren der Kollegin oder Lehrerin landen. Dazu aber später.

Fußmarsch vom Parkplatz zur Umzugsstrecke

Anreise: Stammgäste des Straßenfaschings wissen, wann sie zu Hause aufbrechen müssen. Aber Achtung: Mit der Schwanefelder Straße und der Chemnitzer Straße sind zwei wichtige Zufahrten aufgrund von Baumaßnahmen voll gesperrt. Die Gartenplatz-Baustelle wirkt sich auch auf die Situation rund um die Stadthalle aus. Die Hermannstraße muss für Rettungsfahrzeuge freigehalten werden. Als Stellplatz für die Teilnehmer kann nur die Achterbahn genutzt werden. Die meisten Gäste aus Meerane kommen zu Fuß zum Umzug. Auswärtige Gäste sollen Parkplätze an der Chemnitzer Straße, an der Zwickauer Straße und beispielsweise am Groschen-Markt an der Äußeren Crimmitschauer Straße nutzen. Und etwas Zeit für den Fußmarsch zur Umzugsstrecke einplanen. Eine Alternative für Besucher aus Glauchau: Einfach 12.10 Uhr am Bahnhof oder 12.23 Uhr am Sportpark in die Linie 105 steigen. Der Bus fährt rund eine Viertelstunde bis nach Meerane.