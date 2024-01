Straßenfasching in Meerane: Diese Stimmungsmusik erklingt am Samstag bestimmt aus tausenden Kehlen

Blasmusik und Guggemusik darf beim Umzug nicht fehlen. Unterstützung gibt es bei der 30. Auflage von den Vollmershainer Schalmeien. Ein Grundsatz: Flotte und bekannte Hits kommen im Konfettiregen an.

Zwischen Narren und Tanzmädels reihen sich am Samstag auch viele Musiker in den Umzug beim Straßenfasching in Meerane ein. Welche Stimmungshits sie für das Jubiläum im Repertoire haben und die Besucher zwischen der Steilen Wand und dem Parkplatz an der Karl-Heinz-Freiberger Halle mitsingen dürfen.