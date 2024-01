Straßenfasching in Meerane: Startaufstellung für Narren-Umzug am Samstag liegt vor

Zum Umzug wird die Marke von 1000 Teilnehmern übertroffen. Die Organisatoren haben am Mittwoch die lang ersehnte Startaufstellung veröffentlicht. Wer den Anfang macht und wer das letzte Konfetti verteilt.

Meerane.

Die „Pflasterköppe“ als Organisatoren des Straßenfaschings in Meerane haben das Geheimnis der Startaufstellung gelüftet. Sie veröffentlichten am Mittwoch eine Übersicht mit den Teilnehmern. Daraus geht auch hervor, in welcher Reihenfolge die Faschingsbegeisterten auf die Strecke geschickt werden. „Darauf warten neben vielen Teilnehmern auch etliche Besucher“, sagt Chef-Organisator Sebastian Voigt. In den letzten Tagen hätten sich die Anfragen zur Startaufstellung „wie fast immer“ gehäuft. Fünf Musikgruppen beteiligen sich. Der Straßenfasching beginnt 13.13 Uhr an der Stadthalle und der Steilen Wand. Das Ziel befindet sich auf dem Parkplatz an der Karl-Heinz-Freiberger-Halle. (hof)