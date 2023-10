Beat-Archiv in Glauchau plant Benefiz-Aktion für Kinderhilfsprojekt

Tonträger und Kunstdrucke zum Thema Beatles sollen Anfang November vom Beat-Archiv für einen guten Zweck versteigert werden. Gleichzeitig wird eine neue Ausstellung gezeigt.

Im Glauchauer Beat-Archiv soll im November auf 30 Jahre Benefiz-CD „All you need is love – Artist children aid“ zurückgeblickt werden. Deshalb gibt es dazu eine Ausstellung und am Eröffnungstag, 4. November, auch eine Versteigerung am Markt 20 in Glauchau. Wie das Beat-Archiv informiert, dokumentiert die Schau eine Entwicklung, die im...