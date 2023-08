Besondere Führung durch den Grünfelder Park: Eine Zeitreise ins späte 18. Jahrhundert

Eintauchen in die adlige Lebenswelt in der Zeit zwischen Barock, Aufklärung und Romantik. Bei der szenischen Führung durch den Grünfelder Park bei Waldenburg, die einstige Sommerresidenz des Fürsten Otto Karl Friedrich von Schönburg, erlebten die Besucher am Freitagabend eine Zeitreise ins späte 18. Jahrhundert. Dabei wurden diese als...